Порошенко назвал условие, которое ему предлагали, чтобы избежать санкций

Пятый украинский президент Петр Порошенко рассказал в интервью «Украинской правде» о том, что действующие власти обещали ему «отсутствие проблем с санкциями» в обмен на поддержку законопроекта о Хмельницкой АЭС.

Об этом пишет РБК, уточняя, что украинский «Энергоатом», согласно данному проекту, приобретает у Болгарии два ядерных реактора с российским оборудованием для достройки двух энергоблоков на АЭС. Именно этот законопроект Зеленский считает ключом к энергонезависимости Украины.

Рада уже одобряла эту покупку, только вот две партии, в том числе и «Европейская солидарность», лидером которой является Порошенко, выступили против. Петр Порошенко объяснил, что ему поступало прямое предложение в обмен на отсутствие санкций поддержать данный законопроект, но он остался при своем мнении и позиции, ровно как и фракция – она будет голосовать против.

Ранее Порошенко также рассказал и о том, как просил у президента Украины Владимира Зеленского 8 тысяч автоматов в день - это происходило в день начала спецоперации на Украине.