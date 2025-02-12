Бывшему президенту Украины Петру Порошенко запретили выезд на Мюнхенскую конференцию по безопасности и вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований на период проведения международного форума.

Петр Порошенко не смог попасть в Германию. Экс-президент Украины сообщил в социальных сетях, что власти не только запретили ему выезд на Мюнхенскую конференцию по безопасности, но и обеспечили его присутствие в стране с помощью 15 повесток в Государственное бюро расследований.

Примечательно, что запрет на выезд последовал сразу после визита Порошенко в Вашингтон, где он провел встречи с командой Дональда Трампа. По словам бывшего президента, повестки выписаны на каждый день в период с 14 по 28 февраля, что делает невозможным не только его участие в международной конференции, но и поездки на фронт.

61-я Мюнхенская конференция по безопасности, запланированная на 14-16 февраля, соберет ключевых политических фигур со всего мира. На форуме ожидается присутствие действующего президента Украины Владимира Зеленского, вице-президента США Джей-Ди Вэнса и спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога. В рамках мероприятия также состоится встреча министров иностранных дел стран G7. Бывший президент призвал руководство страны «очнуться» и подчеркнул необходимость сохранения единства в критический для Украины момент.

Ранее Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что НАТО перестало акцентировать свои усилия на поддержке Украины.