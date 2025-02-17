Порошенко пожаловался, что не может купить кофе из-за заблокированных карт

Бывший президент Украины Петр Порошенко* поделился трудностями, с которыми столкнулся из-за введенных против него санкций Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и лично Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал в интервью изданию «Украинская правда».

По словам экс-президента Украины, заблокированные банковские карты и арестованные активы сделали невозможным даже простую покупку чашки кофе.

«Конечно, есть ряд вещей, которые создают неприятности. Например, я не могу кофе на заправке купить, потому что заблокированные карты, заблокированные счета, наложен арест на активы», — пожаловался Порошенко.

Ранее Зеленский ввел бессрочные санкции не только против Порошенко, но и в отношении других известных бизнесменов, включая Игоря Коломойского, Виктора Медведчука, Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Эти ограничения предусматривают лишение государственных наград, блокировку активов и прекращение торговых соглашений с этими лицами.

Порошенко заявил, что эти санкции наносят вред только Украине и подрывают ее международный имидж. Он также предположил, что эти действия являются частью подготовки к предстоящей избирательной кампании, в которой может участвовать Зеленский. Порошенко подчеркнул наличие «эмоциональной ненависти» со стороны Зеленского.

В декабре 2021 года на Украине было возбуждено уголовное дело против Порошенко по подозрению в государственной измене. Правоохранительные органы начали расследование в связи с возможным участием экс-президента в «организации преступной схемы поставок угля» с Донбасса в период с 2014 по 2015 год.

В день, когда Порошенко должны были уведомить о начале расследования, он покинул страну. В январе 2022 года суд в Киеве арестовал его имущество.

17 января Порошенко вернулся на Украину, а 19 января суд решил не арестовывать его, оставив под личное обязательство. Только в феврале 2024 года Государственное бюро расследований Украины завершило предварительное расследование по этому делу.

Ранее экс-президент Украины Порошенко рассказал, как просил у Владимира Зеленского 8 тыс. автоматов в день начала СВО.

*Росфинмониторингом внесен в перечень террористов и экстремистов.