Согласно сообщению депутата партии «Европейская солидарность» Иванны Климпуш-Цинцадзе, бывшему президенту Украины Петру Порошенко был запрещен выезд из страны для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

Это событие добавляет новую галочку к уже существующему списку случаев, когда Порошенко сталкивался с запретом на выезд с территории Украины.

Мюнхенская конференция по безопасности запланирована на период с 16 по 18 февраля, и ожидается, что в ней примут участие около 50 глав государств и правительств, а также около 100 министров. Отсутствие Порошенко на этом мероприятии вновь может указывать о противоборствующих позициях между нынешним и бывшим президентами страны.

Следует отметить, что бывший президент не впервые сталкивается с запретом на выезд из «незалежной». Несколько раз ему не разрешали пересекать границу, ссылаясь на всевозможные запреты и указы. Этот факт вызывает обсуждения среди политологов, которые высказывают мнение, что киевский режим может опасаться возможности сбежать Порошенко из страны или заключить договоренности, наносящие удар по интересам текущего президента Зеленского и его правительства.

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