Как пишет РИА Новости, в кулуарных беседах на форуме будущих технологий пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал утверждение о том, что спецоперация на Украине, начавшаяся как отдельное военное действие, с течением времени превратилась в противостояние с коллективным Западом.

По словам Пескова, Соединенные Штаты и другие западные политики имеют непосредственное отношение к конфликту на Украине, что превращает Россию в соперника для западных стран и США в контексте специальной военной операции.

Песков подчеркнул, что данное противостояние увеличивает продолжительность спецоперации, однако в конечном итоге Россия добьется своих целей. Комментарий Дмитрия Пескова отражает точку зрения российских властей на текущую ситуацию на Украине и ее взаимоотношения с западными странами, подчеркивая их уверенность в своих действиях и стратегии.

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