«Пошли на…»: что Лукашенко ответил США на требование извиниться перед Литвой

Александр Лукашенко раскрыл детали жесткого диалога с США. Белорусский лидер заявил, что «послал на…» штаты в ответ на требование публично извиниться перед Литвой из-за инцидента с метеорологическими зондами. Об этом сообщает РБК.

Во время визита в Витебскую область президент Белоруссии рассказал о непростом характере текущих переговоров с Соединенными Штатами. По его словам, на следующий день после инцидента с белорусскими метеозондами, которые нарушили воздушное пространство Литвы, от американской стороны поступило официальное обращение. В нем Вашингтон потребовал, чтобы Минск и лично Лукашенко принесли публичные извинения литовцам.

Белорусский лидер признался, что его ответ был лаконичным и непечатным. Он подчеркнул, что принципиально не намерен извиняться, если не видит за собой или своей страной никакой вины. Лукашенко также обратил внимание на странную, по его мнению, логику Литвы, которая пожаловалась не напрямую, а через США, ведущие с Белоруссией отдельные переговоры.

