Шольц заявил о том, что процесс объединения Германии еще не завершился

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о том, что процесс объединения Германии еще не завершен. Об этом в четверг, 3 октября, пишет ТАСС.

По словам Шольца, это не является секретом – то, что даже спустя 34 года объединение страны не завершено, для жителей известный факт. Но, несмотря на это, все равно удалось достичь определенных результатов в плане продвижения в этом вопросе вперед.

В этот четверг в Германии празднуют 34-ю годовщину объединения страны – день объявлен выходным и национальным праздником. В этот день 24 года назад пять земель бывшей ГДР – Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия – пополнили состав ФРГ.

Ранее сообщалось о том, что живущим в Германии супругам грозит тюремное заключение за трансляции российских каналов в интернете.