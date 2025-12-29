После диалога с Зеленским: Кремль раскрыл условия мира и дату нового звонка Трампу

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут очередной телефонный разговор в самое ближайшее время. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

Новая беседа лидеров двух стран станет продолжением их недавнего диалога, который состоялся накануне встречи Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В Кремле внимательно следят за развитием событий и заявили, что смогут дать оценку вашингтонским переговорам лишь после получения подробной информации от американской стороны.

При этом позиция Москвы по ключевому вопросу — урегулированию конфликта — остается неизменной. Как подчеркнул представитель Кремля, для остановки боевых действий необходимо выполнение базового условия: вывод украинских вооруженных формирований за пределы всей территории Донбасса. Именно этот шаг, по мнению российской стороны, может стать отправной точкой для реального мира.

Песков также подтвердил, что в ходе предыдущего разговора Путин и Трамп не обсуждали идею так называемого рождественского перемирия. Что касается возможного прямого диалога с Зеленским, то, как заявили в администрации президента России, речь об этом в данный момент не идет. При этом в Кремле согласились с оптимистичной оценкой Дональда Трампа, который после разговора с российским лидером заявил, что мир на Украине стал «значительно ближе».

Ранее сообщалось о том, что Зеленский переминался с ноги на ногу во время пресс-конференции с Трампом.