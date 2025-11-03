После слов Захаровой: МИД Италии вызвал российского посла для объяснений

МИД Италии вызвал посла России в Риме, подтвердили РИА Новости в итальянском ведомстве.

Как уточнили в итальянском МИД, «на ковер» вызвали посла Алексея Парамонова. Причины там не уточнили.

«МИД вызвал посла России в Италии», — сказал собеседник агентства.

Стоит отметить, что вызов посла последовал за комментарием Захаровой об обрушении исторической башни Торре-деи-Конти в центре Рима, в котором она связала инцидент с финансовой поддержкой Украины.

Напомним, 3 ноября в сердце Рима рухнула часть башни Конти. Под завалами оказались четверо рабочих, проводящих реставрацию.