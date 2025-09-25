Послы европейских стран предупредили Россию о силовом ответе на нарушение воздушного пространства

Европейские дипломаты передали Кремлю секретное предупреждение: альянс НАТО больше не намерен терпеть нарушения своего воздушного пространства и готов применять силу, вплоть до уничтожения военной техники. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства Bloomberg, встреча послов ключевых стран Европы с представителями Кремля прошла в напряженной атмосфере. Поводом стал инцидент с истребителями МиГ-31, которые, по заявлению Таллина, вторглись в воздушное пространство Эстонии. Российская сторона, как сообщают источники, парировала, что считает себя втянутой в конфликт с Западом.

В Москве полагают, что атаки Украины на Крым, которые были бы невозможны без поддержки альянса, — это уже прямая конфронтация. Ситуацию усугубляет отсутствие единства внутри самого НАТО. В то время как США и восточноевропейские союзники настаивают на силовой линии, Германия и Италия призывают к сдержанности, опасаясь стремительной эскалации, которая может выйти из-под контроля.

Ранее сообщалось о том, что посол России предупредил НАТО о начале войны в случае атаки на российские самолеты.