Послы Евросоюза согласовали создание фонда милитаризации Европы

Послы стран Европейского союза (ЕС) достигли принципиального согласия по созданию нового фонда милитаризации с объемом финансирования €150 млрд. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что инициатором создания этого фонда ранее выступила Европейская комиссия (ЕК) во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Фонд предназначен для финансирования совместных проектов по развитию оборонных возможностей стран — членов ЕС и повышения их военной готовности в условиях современной геополитической нестабильности.

Как пишет Reuters, решение было принято на недавней встрече послов. В случае утверждения главами Министерств иностранных дел (МИД) Евросоюза 21 мая, фонд сможет начать свою работу уже в ближайшие месяцы.

В марте ЕК презентовала новую стратегию обороны под рабочим названием «Перевооружение Европы». Однако позднее название документа было изменено на менее агрессивное — «Готовность 2030». Как отмечали СМИ, это произошло после негативной оценки названия ряда стран — членов ЕС.

Согласно представленной стратегии, в оборонный бюджет предполагается привлечь примерно €800 млрд в течение ближайших четырех лет для укрепления оборонного потенциала Европы.

Ранее сообщалось, что Европейский союз (ЕС) хочет ввести санкции против «Северных потоков» и снизить цены на российскую нефть.