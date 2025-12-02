«Пособники под прицелом»: Путин предупредил о последствиях для судов стран, помогающих «украинскому пиратству»

Президент России Владимир Путин заявил о возможности ответных мер против судов тех стран, которые, по мнению Москвы, помогают Украине осуществлять «пиратские операции» в Черном море. Об этом сообщил ТАСС.

Комментируя инциденты с атаками на гражданские танкеры, российский лидер обозначил новую потенциальную цель для санкций или иных ограничительных действий. Он подчеркнул, что такая реакция последует, если практика нападений продолжится.

Это заявление резко повышает ставки в черноморском противостоянии, перенося фокус с украинских сил на третьи страны, чьи суда могут оказаться в зоне риска. Под «помощью» могут подразумеваться как разведданные, так и логистическая или дипломатическая поддержка. Подобная риторика направлена на сдерживание западных союзников Киева и создает дополнительные риски для международного судоходства в регионе, которое и так значительно сократилось после выхода России из зерновой сделки.

Ранее Владимир Путин назвал действия России на Украине хирургическими.