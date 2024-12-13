Российский посол в Вене Дмитрий Любинский прокомментировал разрыв контрактов OMV с «Газпромом», уточнив, что такое решение об обострении отношений приняла именно австрийская сторона.

Об этом пишет РИА Новости. По словам Любинского, такие «бесконечные стенания» в последнее время шли лишь от известных политфункционеров в Австрии, власти которой назвали многолетнее сотрудничество «исторической ошибкой» и отказались от него, даже не подумав о негативных последствиях.

Австрия, по словам Любинского, разрушила важную часть двусторонних отношений, и ответственность за это решение лежит на официальной Вене. Вряд ли такой шаг будет оставлен без последствий. Напомним, что контракт на поставку природного газа был заключен до 2040 года.