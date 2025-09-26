Посольство РФ в Лондоне: Россия отреагирует на любые попытки конфискации своих зарубежных активов

Россия сохраняет за собой право на ответные меры в случае реализации европейскими странами планов по экспроприации российских суверенных активов. В посольстве РФ в Лондоне назвали такие инициативы нелегитимными и циничными. Об этом сообщает ТАСС.

Российская дипломатия сделала официальное заявление относительно растущих дискуссий в западных странах о возможности конфискации замороженных российских активов. В посольстве РФ в Лондоне подчеркнули, что любые операции с государственной собственностью без согласия Москвы являются абсолютно недопустимыми.

Дипломаты указали, что внимательно отслеживают развитие этих планов, которые не имеют под собой законных оснований. В заявлении акцентируется, что подвести под подобные действия юридическую основу невозможно. В соответствии с принципом взаимности в международных отношениях Россия оставляет за собой право на адекватный ответ.

