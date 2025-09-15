США и Канада провели военные учения у берегов России

Соединенные Штаты Америки и Канада провели масштабные военные учения в Беринговом море у побережья Аляски. Пентагон назвал эти маневры ответом на растущее влияние России и Китая в стратегически важном Арктическом регионе. Об этом сообщает журнал Newsweek.

С 3 по 5 сентября американские и канадские военные силы провели совместные учения в акватории Берингова моря, непосредственно у границ России. По заявлению Пентагона, ключевой задачей маневров под кодовым названием «Арктическое реагирование» стала отработка быстрого развертывания сил для противодействия потенциальным угрозам в регионе.

В учениях были задействованы передовые авиационные группы, включая малозаметные истребители пятого поколения F-35, способные наносить высокоточные удары в сложных арктических условиях. Поводом для усиления военного присутствия США назвали появление у своих границ китайских исследовательских судов, которые, по их мнению, могли вести разведывательную деятельность.

Этот шаг Вашингтона и Оттавы стал частью более широкой арктической стратегии, направленной на сдерживание Москвы и Пекина. Арктика, богатая природными ресурсами и приобретающая все большее логистическое значение, превращается в арену глобального стратегического соперничества, где военные учения становятся новым языком диалога.

