По мнению некоторых европейских лидеров, мир можно установить с помощью силы. Эта идея напоминает старый советский анекдот, как отметил в минувший четверг, 20 марта, в своем телеграм-канале Михаил Ульянов, постоянный представитель России при международных организациях в Вене.

Представитель России выразил неодобрение в отношении воинственных высказываний европейских лидеров и их угроз о возможных опасных шагах.

«Это напоминает советский анекдот: и пойдет такая борьба за мир, что камня на камне не останется», — написал Ульянов.

Ранее Марко Рубио рассказал, что министры иностранных дел ряда европейских государств выступали с инициативой перед администрацией США о том, чтобы продлить конфликт на Украине еще на 12 месяцев. Глава американского внешнеполитического ведомства напомнил, что подобная стратегия не соответствует намерениям президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

А премьер Британии Стармер, в свою очередь, намерен призвать глав ЕС увеличить военные расходы.