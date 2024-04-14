Постпредство Ирана в ООН назвало завершенным свой ответ Израилю

Иранские удары по территории израильского государства были ответом на агрессию в отношении дипломатических объектов Тегерана в Дамаске. На данный момент, иранскую операцию можно считать завершенной. Соответствующее заявление сделали представители дипломатической миссии государства в комментарии постпредства в ООН, передает информационное агентство РИА Новости .

Сообщается, что дипломаты сослались на статью 51 Устава ООН о законной обороне. Как заявила иранская сторона, военные действия государства являлись ответом на агрессию израильского режима в отношении объектов Ирана в Дамаске. После ответного удара, операцию Ирана можно считать завершенной, заявили дипломаты в документе.

Ранее СМИ сообщали об атаке Тегерана по территории Израиля при помощи беспилотников-камикадзе.

После этого, ряд источников публиковал информацию о взрывах в израильской столице.