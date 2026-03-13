Второй Вьетнам? 2500 морпехов США спешно перебрасывают на Ближний Восток из-за нефтяного паралича

Оборонное ведомство США приняло решение о срочной переброске элитного экспедиционного подразделения морской пехоты на Ближний Восток. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как стало известно из источников в американской администрации, министр обороны Пит Хегсет лично утвердил запрос Центрального командования на усиление военного присутствия в регионе. Речь идет об отправке до 2500 профессиональных десантников, которые должны стать «стальным щитом» Вашингтона в зоне нарастающего хаоса.

Поводом для резкой эскалации стали агрессивные действия Тегерана в Ормузском проливе. Иранские атаки фактически парализовали движение судов через этот жизненно важный морской коридор, что уже вызвало шоковые волны в мировой экономике. Цены на топливо на глобальных рынках демонстрируют пугающий рост, ставя администрацию Дональда Трампа перед жестоким выбором.

Блокада стратегического водного пути превратилась из регионального конфликта в масштабный политический вызов, способный дестабилизировать ситуацию внутри Соединенных Штатов Америки. Пока официальные представители Пентагона воздерживаются от развернутых комментариев, ситуация в акватории остается критической. Морская пехота США рассматривается как ключевой инструмент для силового разблокирования пролива и защиты нефтяных танкеров.

