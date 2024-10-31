Правнучку Чкалова внесли в перечень террористов и экстремистов

Согласно информации, размещенной на официальном сайте ведомства, ей предъявлены обвинения в публичных призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма.

Богданова*, ранее внесенная Министерством юстиции РФ в список иностранных агентов, обвиняется в распространении ложной информации о действиях российских властей и их политике, а также в открытом противодействии специальной военной операции (СВО) на Украине.

Кроме того Богданова* также принимала участие в сборе средств, направленных на поддержку ВСУ. В связи с этими действиями в отношении нее было возбуждено уголовное дело.

Помимо Богдановой*, в перечень также вошел экс-министр спорта Дагестана Магомед Магомедов*, который подозревается в содействии террористической деятельности с использованием своего служебного положения.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ признала работу организации Young Presidents Organization нежелательной.

*Росфинмониторингом внесены в перечень террористов и экстремистов.