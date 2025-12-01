«Преднамеренная провокация»: литовский дрон упал в Белоруссии

Минск заявил протест Вильнюсу после падения литовского беспилотника в Гродно. Анализ обломков показал, что дрон собирал данные и сбрасывал листовки, следуя в Польшу и обратно. Об этом сообщает РИА Новости.

Власти Белоруссии вызвали временного поверенного Литвы Эрикаса Вилканецаса и вручили ему официальный протест. Поводом стало незаконное вторжение в воздушное пространство страны беспилотника самолетного типа, который упал в черте Гродно.

Согласно данным МИД, аппарат пересек границу из Лаздийского района Литвы. Изучение обломков, включая данные с навигационного оборудования и флеш-накопителей, подтвердило, что маршрут полета пролегал через Белоруссию в Польшу с плановым возвращением обратно. В Минске этот факт назвали преднамеренной провокацией, создающей угрозу безопасности и нарушающей международные нормы.

Как уточнили в белорусских правоохранительных органах, дрон был оснащен фотовидеокамерой для потенциального сбора информации. Также с него сбросили печатную продукцию, которую Минск квалифицировал как экстремистскую. Белорусская сторона потребовала от Литвы провести тщательное расследование инцидента, предоставить детали о целях запуска и наказать виновных. Минск оставил за собой право на ответные меры для защиты суверенитета в зависимости от развития ситуации.

Ранее Лукашенко предложил Путину провести переговоры по Украине в Белоруссии.