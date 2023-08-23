Председатель Мособлизбиркома рассказал о ходе избирательной кампании в Подмосковье

Председатель Мособлизбиркома Илья Березкин выступил с докладом на заседании Центральной избирательной комиссии России.

Березкин рассказал о ходе избирательной кампании на территории Подмосковья, в том числе об обучении, которое проводится для членов участковых избирательных комиссий (УИК), а также о результатах первого этапа адресного информирования избирателей региона, сообщил Мособлизбирком.

Также в своем докладе Березкин подробно рассказал об участии Мособлизбиркома в работе Центра общественного наблюдения в дни голосования.

Напомним, в этом году Подмосковье принимает участие в пилотном проекте ЦИК «Мобильная УИК». Это специально разработанный цифровой сервис, который используют члены ТИК во время подомового обхода.

Ранее сообщалось, что в Московской области прошел семинар для бухгалтеров территориальных избирательных комиссий.