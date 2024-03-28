Официальный представитель Белого дома Джон Кирби резко высказался в адрес политиков и чиновников из России, которые в рассуждениях о теракте в «Крокус сити холл» допускают украинский след. Об этом пишет ТАСС.

Джон Кирби не согласен с версией о том, что Киев причастен к теракту в «Крокусе». По его словам, за атаку полную ответственность якобы несет ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ).

«Мой дядя говорил, что лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские чиновники, похоже, довольно хорошие продавцы навоза», – сказал Кирби.

Отметим, что США не считают Украину виноватой в теракте в подмосковном Красногорске. Однако доказательств американская сторона предоставить пока не может. В МИД РФ обратили внимание, что только Украина промолчала после теракта в концертном комплексе, хотя другие страны принесли соболезнования.

Ранее сообщалось, что в Белом доме напомнили, как передали России предупреждение о терактах до трагедии в «Крокусе».