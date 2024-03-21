Каллас приняла решение повысить налоги из-за роста расходов на оборону. Она убеждена, что другого выхода у Эстонии нет. По мнению премьера, траты на армию должны превышать 3,2% от бюджета страны.

Согласно последним опросам, 70% эстонцев выступают за отставку Каллас. Ее правительство приняло решение о повышении налога с оборота и подоходного налога с физлиц и сократило ряд социальных выплат. Эти меры, снижающие уровень жизни эстонцев, не могли вызвать поддержку в обществе.

Известная своей русофобской позицией Каллас ранее допустила возможность отправки эстонских военных на Украину. Отмечалось, что в будущем эстонский премьер может занять место Жозепа Борреля во главе евродипломатии, однако даже в Евросоюзе ее позицию по отношении к России считают слишком радикальной.