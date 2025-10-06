Западные СМИ назвали Макрона «хромой уткой» на фоне кризиса во Франции

Ведущие западные СМИ, включая The Times и Telegraph, охарактеризовали президента Франции Эммануэля Макрона как «хромую утку» после отставки премьер-министра Себастьяна Лекорню, продержавшегося на посту всего 27 дней. Об этом сообщает РИА Новости.

Британское издание The Times констатирует, что, несмотря на формально широкие полномочия по конституции, Макрон превратился в ослабленного лидера. Президент более не способен проводить свою политику через раздробленный и непокорный парламент, фактически ковыляя к окончанию своего срока в 2027 году.

Аналитики Bloomberg усилили эту оценку, заявив, что с каждой новой неудачей статус Макрона эволюционирует от «хромой утки» до «сидящей утки» — легкой мишени для политических оппонентов. Telegraph напоминает, что провалы пенсионной реформы и мер жесткой экономии привели к падению уже второго правительства за год. Французские СМИ, в свою очередь, фиксируют растущее одиночество президента на политической передовой, в то время как его противники все громче требуют его досрочной отставки и роспуска парламента.

