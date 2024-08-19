В преддверии парламентских выборов в Грузии, назначенных на 26 октября, политическая атмосфера в стране накаляется. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе выступил с громким заявлением, охарактеризовав предстоящее голосование как «референдум между войной и миром».

Об этом сообщает ТАСС. По словам главы правительства, грузинскому народу предстоит сделать судьбоносный выбор, который определит будущий курс страны. Кобахидзе подчеркнул, что избиратели столкнутся с дилеммой не только между конфликтом и стабильностью, но и между «пропагандой и традиционными ценностями».

Премьер-министр призвал соотечественников «тянуться к свету и правильным идеям», намекая на свое видение оптимального пути развития Грузии. Это заявление можно интерпретировать как попытку мобилизовать электорат вокруг консервативных ценностей и идеи мирного существования с Россией и другими соседями.

Независимо от интерпретаций, очевидно, что предстоящие выборы будут иметь решающее значение для определения вектора развития Грузии на ближайшие годы.

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