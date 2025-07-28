Премьер-министр Камбоджи Манет прилетел в Малайзию для переговоров с Таиландом

Камбоджа и Таиланд начали переговоры о мирном урегулировании после пяти дней ожесточенных боев на границе, пишет издание Khmer Times.

Переговорный процесс проходит в Малайзии при посредничестве США. Премьер-министр Камбоджи Хун Манет уже прибыл в Куала-Лумпур, где в 15:00 (10:00 мск) 28 июля началась встреча с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о готовности обеих сторон к диалогу после общения с двумя премьерами по телефону. Государственный секретарь Марко Рубио подтвердил, что сотрудники Государственного департамента США находятся в Малайзии для содействия переговорам.

Конфликт между Таиландом и Камбоджей начался утром 24 июля, когда на границе вспыхнули столкновения. Обе стороны сообщили о погибших и раненых, включая гражданских лиц.

Как передает ТАСС со ссылкой на российского посла, россиянам следует воздержаться от поездок на «проблемные территории» из-за конфликта двух государств.

Ранее издание Khmer Times сообщило, что почти 30 тыс. мирных граждан покинули свои дома в Камбодже из-за обострения конфликта с соседним Таиландом.