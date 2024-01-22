Премьер Польши Туск отправился с визитом в Киев

Премьер-министр Польши Дональд Туск отправился с официальным визитом на Украину. Об этом в понедельник, 22 января, сообщила канцелярия главы правительства.

Отмечается, что в Киеве политик проведет встречу с президентом страны Владимиром Зеленским и своим коллегой Денисом Шмыгалем.

В последнее время отношения между Польшей и Украиной обострились из-за забастовки польских фермеров, которые заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с украинским государством. К ним также присоединились польские фермеры. Граждане требуют восстановить отмененную ранее систему разрешений для коммерческих перевозчиков из Украины за исключением гуманитарных грузов.

Также в отношениях двух стран наблюдается обострение из-за эмбарго зерна из Украины. Варшава ранее в одностороннем порядке продлила запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции из соседнего государства.

В ответ на это министерство экономики и торговли Украины анонсировало введение эмбарго на часть польской продукции.

Ранее мы сообщали, что жителя Пензы задержали за шпионаж в пользу Польши. Отмечалось, что мужчина передавал данные польским спецслужбам.

Также мы писали о том, что министерство иностранных дел Франции предрекло завоевание Россией европейского рынка зерна после поражения Украины. Отмечалось, что Москва может захватить до 30% рынка.