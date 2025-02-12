Премьер Венгрии обвинил Евросоюз в трусости перед США и призвал начать переговоры

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюзу необходимо проявить решительность в отношениях с США и начать переговоры для защиты своих экономических интересов.

Виктор Орбан нашел неожиданное, но точное сравнение для описания современных отношений между Европой и США. Выступая на пресс-конференции с сопредседателем партии «Альтернатива для Германии» Алисой Вайдель, венгерский премьер сравнил европейских лидеров с трусливыми кроликами, застывшими перед удавом в ожидании своей участи. Об этом пишет РИА Новости.

Используя метафору, Орбан подчеркнул, что нынешняя тактика Евросоюза — пассивно наблюдать за действиями американского президента — является худшей из возможных стратегий. Такое поведение, по его словам, не имеет будущего и может привести к катастрофическим последствиям для европейской экономики.

Единственный выход из ситуации венгерский премьер видит в решительных действиях. Вместо того чтобы, подобно кролику, ждать нападения удава, Европе следует проявить инициативу и выступить с конкретными предложениями по восстановлению экономического баланса в отношениях с США.

Однако главная проблема заключается в том, что в Европе сейчас нет сильных переговорщиков. По мнению Орбана, только Франция и Германия могли бы взять на себя роль серьезных партнеров в диалоге с американской стороной. В противном случае весь континент рискует серьезно пострадать не только в отношениях с США, но и с другими мировыми державами — Китаем и Россией. Как подчеркнул венгерский премьер, в современном мире слабым пощады нет.

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