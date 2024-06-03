Президент Болгарии Румен Радев выразил обеспокоенность нарушением «красных линий» по Украине

Ситуация на Украине выходит из-под контроля из-за нарушений западными странами установленных красных линий, сообщает Болгарское национальное телевидение со ссылкой на президента Болгарии Румена Радева.

По мнению Радева, ранее существовали две основные красные линии, которые сдерживали эскалацию конфликта: ограничение географических рамок конфликта территорией Украины и недопущение прямого столкновения между войсками НАТО и России.

Ситуация изменилась с разрешением на применение западного оружия в глубине России и отправку советников и инструкторов на самую линию фронта, что, по мнению Радева, является нарушением этих красных линий.

Президент Болгарии пообещал всячески выражать свои опасения руководству НАТО на возможной предстоящей встрече с членами альянса. Также он подчеркнул, что болгарские власти изначально не поддерживали идею военной помощи Украине.

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