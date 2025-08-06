Президент Бразилии Лула да Силва собирается обсудить с лидерами стран БРИКС меры против новых пошлин США

Президент Бразилии Лула да Силва планирует обсудить с лидерами Китая и Индии совместный ответ БРИКС на новые пошлины США, которые затронули бразильский экспорт. Об этом сообщает Reuters.

Бразильский лидер Лула да Силва намерен провести переговоры с руководством Китая и Индии, чтобы выработать общую позицию по поводу новых пошлин, введенных США. Решение Дональда Трампа повысить тарифы на бразильские товары до 50% вызвало резкую реакцию — хотя Вашингтон оставил льготы для стратегических отраслей, таких как авиастроение и энергетика.

БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, может рассмотреть ответные меры. Ранее альянс уже выступал против односторонних торговых ограничений, и новая инициатива Лулы да Силвы усиливает эту линию.

Повышение пошлин стало частью торговой политики США, направленной на защиту внутреннего рынка. Однако для Бразилии, чья экономика сильно зависит от экспорта сельхозпродукции, эти меры могут ударить по ключевым отраслям. Теперь многое зависит от того, смогут ли крупнейшие экономики БРИКС договориться о единой стратегии.

Ранее сообщалось о том, что Индия осудила новые пошлины США и назвала их необоснованными.