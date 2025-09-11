Президент Финляндии Стубб: я на неделе провел с Зеленским больше времени, чем с женой

Президент Финляндии Александр Стубб шутливо заметил, что на прошлой неделе провел с Владимиром Зеленским больше времени, чем с собственной супругой, подчеркивая насыщенный график совместных дипломатических мероприятий. Об этом сообщает РИА Новости.

На совместной пресс-конференции в Киеве Александр Стубб обратился к украинскому коллеге с личным замечанием. Он отметил, что их график последних дней был настолько плотным, что он в сумме провел больше времени с украинским президентом, чем с собственной супругой. Это заявление прозвучало на фоне визита финского лидера, который начался с объявления воздушной тревоги.

Причиной такой частоты встреч стала череда международных саммитов. Неделю назад лидеры совместно участвовали в парижском совещании, а затем провели четыре дня на мероприятии формата NB8 в Дании. Непосредственно из Копенгагена Стубб направился в Киев для продолжения диалога.

