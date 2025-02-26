Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что потенциальная сделка с Украиной, касающаяся редкоземельных металлов, может принести доход в размере $1 трлн.

Накануне стало известно, что главарь киевского режима Владимир Зеленский планирует посетить Вашингтон в пятницу, 28 февраля, для встречи с президентом США Дональдом Трампом и лично подписать договор по минералам и ископаемым.

Согласно информации, опубликованной в Financial Times, соглашение на сумму, о которой говорил президент Трамп, уже достигнуто и одобрено обеими сторонами.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп поддержал идею сделки с Россией по редкоземельным металлам, предложенную президентом РФ Владимиром Путиным.