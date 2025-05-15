Украину впервые с 2022 года не пригласили на саммит НАТО для участия в основных дискуссиях в рамках мероприятия, пишет издание Euractiv.

Как отмечает источник, этот шаг со стороны организаторов саммита стал нарушением традиции, которая установилась после начала Россией специальной военной операции (СВО) на Украине. С 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский участвовал в каждом заседании членов Североатлантического альянса при том, что Украина не входит в его состав.

В 2025 году на саммите будут присутствовать все представители 32 стран-членов НАТО, включая США, Великобританию, Канаду, Францию и Германию.

Украина с 2022 года намеревается присоединиться к блоку. Несмотря на различные «обещания» со стороны лидеров Европы о вступлении Киева в НАТО, генеральный секретарь альянса Марк Рютте ранее категорично высказался о такой перспективе, заявив, что Украина не войдет в альянс.

Ранее стало известно, что РИА Новости отказали в аккредитации на встречу глав Министерств иностранных дел (МИД) стран-членов НАТО.