Президент Мексики Шейнбаум предложила Трампу называть Северную Америку «Мексиканской»

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила избранному президенту США Дональду Трампу переименовать Американский континент в Мексиканский. Об этом политик сообщила в своем аккаунте в соцсетях.

Так политик отреагировала на недавнее намерение республиканца переименовать Мексиканский залив в Американский.

«Очевидно, что Мексиканский залив — это название, признанное ООН. Но почему бы нам не называть (континент — прим. ред.) Мексиканской Америкой? Звучит красиво, не правда ли?» — сказала президент Мексики.

Шейнбаум также представила карту тех земель, которые раньше принадлежали Мексике, но теперь являются частью территории США. Она предложила либо вернуть их Мексике, либо, как минимум, изменить их название на «Мексиканская Америка».

В конце 2024 года от Трампа последовали ряд неоднозначных предложений, направленных на укрупнение США. Так, Трамп выступал с предложением, что Соединенным Штатам необходимо владеть Гренландией. Он считает, что необходимо либо купить данный остров, либо обменять его на Пуэрто-Рико у Дании, куда Гренландия входит на правах автономии. Гренландский премьер Эгеде сообщил, что территория острова принадлежит его жителям и не продается.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев дал совет Дональду Трампу, как быстро прибрать к рукам Гренландию и Канаду. А перед этим новоизбранный президент США Дональд Трамп шутливо назвал Джастина Трюдо губернатором штата Канада.