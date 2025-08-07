Президент ОАЭ после встречи с Путиным дал комментарий по итогам события на русском языке

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян после переговоров с Владимиром Путиным в Москве опубликовал пост на русском языке, подчеркнув приверженность укреплению международного сотрудничества. Об этом сообщает ТАСС.

Визит президента Объединенных Арабских Эмиратов в Россию продлился около 3,5 часа — лидеры обсудили экономическое взаимодействие, ближневосточную повестку и возможное расширение стратегического партнерства. По итогам встречи шейх Мухаммед разместил в соцсети X сообщение на трех языках, включая русский, где отметил важность совместной работы для стабильности и процветания.

Кремль также не остался в стороне от комментариев: Владимир Путин допустил, что ОАЭ могут стать площадкой для его переговоров с американским лидером. Эта встреча подчеркивает растущую роль Эмиратов как нейтрального посредника в международных делах.

Ранее сообщалось о том, что США выдвинули России обязательное условие для встречи Путина и Трампа.