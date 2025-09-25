Президент Республики Корея: Пхеньян приблизился к созданию МБР, способной достигнуть территории США

КНДР находится на финальной стадии создания межконтинентальной баллистической ракеты, способной поражать цели на территории Соединенных Штатов. Об этом заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен, ссылаясь на данные разведки. Об этом сообщает «Ренхап».

По словам южнокорейского лидера, Пхеньян активно ведет работы над совершенствованием своего ракетного арсенала. Речь идет о разработке МБР, которая представляет прямую угрозу для континентальной части США. Эта информация подтверждает опасения международного сообщества относительно стремительного роста военных возможностей КНДР.

До этого схожие опасения выразило и министерство обороны Японии. В своем ежегодном отчете — «Белой книге» — ведомство отметило, что Северная Корея уже обладает баллистическими ракетами, способными нести ядерные заряды и достигать японского архипелага. Японские аналитики также не исключили, что КНДР может провести новые ядерные испытания. Их цель — создание разделяющихся головных частей для межконтинентальных ракет, что многократно увеличит их эффективность.

В Пхеньяне резко отреагировали на японский доклад, назвав его «сценарием войны». Северокорейские дипломаты обвинили Токио в искусственном нагнетании напряженности для оправдания рекордного увеличения военного бюджета.

