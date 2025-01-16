Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера в ходе встречи с российским лидером подчеркнул важность партнерства между Москвой и Банги.

По его словам, тесное сотрудничество с Россией стало примером для стран африканского континента и помогло избежать кризиса, который угрожал стране в 2020–2021 годах. Об этом пишет ТАСС.

Туадера отметил, что поддержка российских специалистов позволила укрепить оборонные возможности ЦАР и вернуть стабильность. Благодаря этим усилиям страна смогла не только преодолеть угрозу гражданской войны, но и занять свое место среди суверенных государств. Президент также выразил благодарность за работу российских инструкторов, оказывающих помощь в укреплении национальной безопасности.

Отношения Москвы и Банги, по словам президента ЦАР, вдохновляют другие африканские страны на укрепление сотрудничества с Россией. Он назвал эти связи важным фактором для достижения устойчивого мира в регионе. Российская сторона активно поддерживала ЦАР в урегулировании внутриполитического конфликта, а также в укреплении ключевых государственных институтов.

Ранее стало известно о том, что премьер Дании пожаловалась на угрозы Трампа из-за Гренландии.