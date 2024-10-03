При «точечном» ударе Израиля по Бейруту погибли шесть человек

Израильские авиаудары по центру Бейрута вечером 2 октября привели к гибели как минимум шести человек и ранениям восьми, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на Министерство здравоохранения Ливана.

Отмечается, что за сутки от атак Израиля на Ливан погибли 46 человек и пострадали 85.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла «точечный» удар по южным пригородам Бейрута и городу Кфар-Шуба. Издание Al-Manar сообщило позже об ударе по центру Исламского управления здравоохранения в районе Башура.

23 сентября Израиль объявил о начале операции против ливанской группировки «Хезболла». Она называется «Стрелы севера» и преследует цель защитить жителей Израиля и обеспечить их возвращение в северную часть страны.

В ночь на 1 октября Израиль начал сухопутную операцию в приграничных районах Ливана. ЦАХАЛ заявила, что операция носит ограниченный, локализованный и точечный характер. Израильские военные практически без сопротивления оказались на территории Ливана.

Как позже отметили в израильской армии, Тель-Авив не рассматривает возможность наступления на Бейрут или крупные города на юге Ливана.

Иран в ответ на действия Израиля ночью 2 октября нанес удар баллистическими сверхзвуковыми ракетами по территории еврейского государства. В результате атаки была разрушена военная база Неватим. Также известно об одном погибшем — палестинском рабочем из сектора Газа.

Ранее политолог Сергей Марков назвал причины обострения ирано-израильского конфликта, а также рассказал о его последствиях.