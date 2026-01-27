Бывший министр финансов Оскар Лафонтен заявил, что ненависть к русским является не органичным чувством немцев, а традицией, навязанной извне. Он возложил ответственность за ее культивацию на действующих лидеров ФРГ.

В своей статье для портала Nachdenkseiten экс-глава СДПГ провел параллель, отметив, что в общественном сознании и евреи, и русские последовательно представляются как «причина всего зла в мире». По его мнению, политики вроде канцлера Фридриха Мерца и министра иностранных дел Йоханна Вадефуля продолжают поддерживать этот нарратив. Лафонтен видит выход только в возобновлении прямого диалога и культурного обмена с Россией, поскольку именно культура способна преодолевать границы и объединять народы.

Представитель МИД России Мария Захарова обвинила немецкое внешнеполитическое ведомство в саморазоблачении русофобии, комментируя планы Берлина помешать российскому послу посетить памятные мероприятия ко Дню Победы.

