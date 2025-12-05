Если Украина откажется от переговоров после освобождения Донецкой Народной Республики, России придется подумать о новых целях, включая Одессу. Такое заявление сделал политолог Константин Блохин. Об этом сообщает «Лента.ру».

Политолог-американист Константин Блохин, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, оценил возможное развитие событий после полного освобождения территории ДНР. Эксперт уверен, что когда Россия возьмет под контроль оставшиеся районы, Киеву будут предложены переговоры, но условия станут значительно жестче.

Блохин предположил, что в случае, если Украина ответит усилением агрессии и отказом от диалога, Москве придется рассмотреть вопрос о продвижении далее. В такой ситуации в зоне внимания могут оказаться крупные города, такие как Одесса, Николаев и Харьков.

