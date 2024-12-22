Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо внезапно приехал в Москву вечером в воскресенье, 22 декабря. Кадры начала встречи политика с президентом России Владимиром Путиным в Кремле распространила пресс-служба главы государства.

Позднее в программе «Москва. Кремль. Путин» репортер ВГТРК Павел Зарубин подметил, что при рукопожатии Путин сказал Фицу «добро пожаловать». На что тот ответил главе российского государства на прекрасном русском языке, поблагодарив его за прием.

«Большое спасибо за встречу», — сказал Фицо, кадры были показаны в эфире телеканала «Россия 1».

Комментируя встречу Путина и Фицо, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что переговоры лидеров России и Словакии проходят в формате «один на один» и без камер.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо предложил ему 500 млн евро из российских активов за то, что тот поддержит вступление Украины в НАТО. Однако Фицо на предложение главы киевского режима ответил отказом.