Принц Гарри предложил королевской семье способ примирения

Принц Гарри сделал королевской семье неожиданное предложение, которое может помочь наладить отношения. Он готов раскрыть свое расписание, чтобы избежать новых конфликтов. Об этом сообщает Super.

Лед в затяжном конфликте между принцем Гарри и королевской семьей, кажется, начал таять. После секретных переговоров между представителями Карла III и помощниками герцога Сассекского стало известно, что мятежный принц готов пойти на уступки. На этот раз — поделиться своими планами, чтобы избежать неловких ситуаций в будущем.

Казалось бы, обмен графиками — незначительный жест. Но в случае с Виндзорами даже такие мелочи имеют вес. Например, недавний визит Гарри в Анголу полностью переключил внимание СМИ с празднования дня рождения королевы Камиллы. Теперь, синхронизировав расписания, семья сможет предотвращать подобные «конфликты интересов».

По данным инсайдеров, если раньше Гарри стремился конкурировать с родственниками, то теперь настроен на диалог. В мае он публично заявил о желании помириться из-за болезни отца. Карл III, в свою очередь, тоже хочет восстановить связь с сыном — хотя бы ради общения с внуками. Пока неизвестно, приведет ли этот шаг к полноценному перемирию, но ясно одно: обе стороны наконец-то начали двигаться навстречу.

Ранее сообщалось о том, что юную родственницу принцессы Дианы нашли мертвой в семейном доме.