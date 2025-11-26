«Приостанавливаем выборы»: в Гвинее-Бисау произошел государственный переворот

Военные в Гвинее-Бисау объявили о полном контроле над страной, арестовав президента и высших силовиков. Новые власти приостановили избирательный процесс и закрыли государственные границы. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс».

Действующий президент Умаро Сиссоко Эмбало подтвердил, что его задержали в кабинете президентского дворца. Вместе с главой государства под арест попали начальник генштаба и министр внутренних дел. Инициатором переворота, по словам президента, выступил начальник штаба сухопутных войск.

Группа офицеров, назвавшая себя «Высшим военным командованием по восстановлению порядка», заявила о намерении управлять страной до дальнейших распоряжений. Это заявление от имени нового командования зачитал генерал Денис Нканья. Силовой захват власти произошел на фоне острого политического кризиса: после первого тура президентских выборов, состоявшихся 23 ноября, два кандидата одновременно объявили себя победителями, а официальные результаты так и не были обнародованы.

