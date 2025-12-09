«Проблем выше крыши»: Лукашенко сообщил об усилении вооружения на украинской границе

Александр Лукашенко заявил о необходимости масштабного укрепления границы с Украиной. Белоруссии приходится строить новые заставы, вооружать пограничников и выставлять за ними вторую линию из армейских подразделений. Об этом сообщил ТАСС.

Несмотря на некоторую стабилизацию, ситуация на белорусско-украинской границе остается крайне напряженной. Как признал президент страны, проблем там накопилось огромное количество.

Ключевой задачей стало создание с нуля полноценной пограничной инфраструктуры на участках, которые, по словам Лукашенко, долгое время были «брошены» с украинской стороны. Речь идет не только о возведении новых застав, но и о серьезном перевооружении самих пограничников.

Для усиления обороны за первой линией пограничных нарядов теперь размещаются регулярные армейские подразделения. Лукашенко констатировал, что такие меры требуют значительного напряжения сил и отвлечения серьезных финансовых средств.

