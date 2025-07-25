Протесты в Киеве, Днепре и Львове не утихают уже третий день

В Киеве, Днепре и Львове снова начались массовые протесты — люди вышли против закона, который ослабляет антикоррупционные органы. Несмотря на то что президент Владимир Зеленский уже отступил, митинги не прекращаются, а лозунги стали жестче. Об этом сообщает РБК.

В крупных городах Украины — Киеве, Днепре и Львове — продолжаются акции протеста против реформы антикоррупционных органов. Люди возмущены законом, подписанным Владимиром Зеленским, который ставит Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП) в зависимость от генерального прокурора.

На улицы вышли сотни человек с плакатами: «Власть — это народ, а вы — кнопки», «Сколько армии еще держаться на морально-волевых?». Во Львове толпа скандировала «Ганьба!» — «Позор!». Впервые за время протестов лозунги сместились с антикоррупционной темы на военную — люди открыто выражают недовольство действиями власти на фоне продолжающейся войны.

Зеленский сначала подписал закон, но после массовых протестов внес новый законопроект, отменяющий спорные изменения. Он заявил, что прислушался к общественному мнению, однако митинги не утихают. Мэр Киева Виталий Кличко поддержал протестующих, назвав первоначальную реформу шагом к авторитаризму.

Ранее сообщалось о том, что в Британии заявили об ужасных последствиях для Зеленского из-за протестов.