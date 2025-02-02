В своем Телеграм-канале сенатор Алексей Пушков сообщил, что руководство Европейского союза приложит все усилия, чтобы не допустить избрания Кэлина Джеорджеску, который может оказаться неудобным для них.

По словам Пушкова, победа Джорджеску на выборах кажется предопределённой, если только его оппоненты не предпримут решительные действия. Однако даже масштабные фальсификации результатов голосования при таком значительном разрыве в голосах могут не привести к желаемому результату, считает сенатор.

«Вместе с тем можно быть уверенным в том, что Брюссель сделает все возможное, чтобы тандем Орбан-Фицо не пополнился третьим членом в лице президента Румынии», — написал Пушков.

Напомним, независимый кандидат Кэлин Джорджеску набрал 22,94% (2 120 401 законно поданный голос), за лидера оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елену Ласкони проголосовало 19,18% избирателей (1 772 500 действительно поданных голосов). Всего участие в выборах президента Румынии приняли 52,55% граждан. Позднее румынские власти усомнились в подлинности пересчета голосов, предложив Конституционному суду разобраться в произошедшем и, возможно, объявить об отмене первого тура. Что тот впоследствии и сделал.

Ранее победивший в первом туре президентских выборов в Румынии независимый кандидат Джеорджеску назвал решение конституционных судей госпереворотом и «сделкой с дьяволом».

А российский сенатор Алексей Пушков допустил полную отмену президентских выборов в Румынии из-за лидирующего Джеорджеску.