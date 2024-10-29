Пушков высмеял заявление президента Грузии о вмешательстве России в выборы

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая публично говорит о вмешательстве России в выборы и при этом не может предоставить никаких доказательств.

Зурабишвили, чья партия проиграла на прошедших парламентских выборах, обвинила в неудачах Россию. По словам грузинского президента, страна якобы вмешалась в выборы, как якобы произошло и с США. Однако доказать оба государства ничего не могут, хотя народ «знает, видит и чувствует» подвох.

Пушков отметил, что прозападная политика сводит с ума Зурабишвили. По его словам, президент Грузии «впадает в невменяемость».

«Потрясающе. Всем предлагают отныне давать оценки мировым событиям, исходя из чувств и ощущений Зурабишвили. По этой логике, доказательства вообще излишни. Предел прозападного маразма», — написал в официальном Telegram-канале Пушков.

Напомним, парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Победа досталась партии «Грузинская мечта», которая стоит у власти уже 12 лет. Президент Грузии не признала результатов, как и сторонники оппозиции. В очередной раз Тбилиси захлестнули массовые протесты, вероятно, подогретые Западом. Такое мнение появилось в СМИ накануне. Кроме того, туда заслали снайперов, подготовленных на Украине.

Ранее сообщалось, что толпа протестующих набросилась на незнакомого мужчину в Тбилиси, посчитав русским.