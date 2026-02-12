Пути к диалогу: Москва рассматривает проект восстановления железной дороги между РФ и Грузией

Российская сторона прорабатывает вопрос возобновления железнодорожного сообщения с Грузией по маршруту, проходящему через территорию Абхазии. Об сообщает «Интерфакс.ру».

Об этом 12 февраля сообщил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. По словам вице-премьера, инициатива является частью масштабной стратегии по восстановлению нарушенных экономических и логистических связей в регионе Южного Кавказа.

Оверчук подчеркнул, что работа ведется по всем направлениям, которые исторически связывали соседние государства. Основной целью этих усилий кабмин считает создание единой инфраструктурной сети, которая позволит эффективно использовать транзитный потенциал Кавказа. Несмотря на политическую сложность вопроса, вариант запуска поездов через Абхазию официально вошел в повестку обсуждений профильных ведомств.

Проект восстановления ж/д путей обсуждается на фоне общего стремления к нормализации грузовых и пассажирских потоков в регионе. Ранее транспортное сообщение на этом участке было прервано на протяжении десятилетий, а любые попытки его возобновления сталкивались с вопросами статуса территорий. Теперь же Москва заявляет о готовности рассматривать конкретные шаги по интеграции транспортных систем.

