Вице-президент США Джей Ди Вэнс завершил дипломатическое турне по Южному Кавказу, в ходе которого закрепил экономическое и военное присутствие Вашингтона в Армении и Азербайджане через реализацию масштабного транспортного проекта TRIPP. Об этом сообщает «РБК».

В ходе визита в Ереван 9 февраля Вэнс провел переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном. Стороны объявили о завершении работы над соглашением о сотрудничестве в области мирного атома. Кроме того, Армения закупит американские разведывательные беспилотники и разрешит ввоз высокотехнологичных чипов. Важной частью сделки стала передача Соединенным Штатам управления транспортным коридором через армянскую территорию сроком на 99 лет.

На следующий день в Баку вице-президент США подписал с президентом Ильхамом Алиевым хартию о стратегическом партнерстве. Документ предусматривает расширение оборонного взаимодействия, включая прямые закупки американского вооружения, бронежилетов и военных катеров.

Ключевой задачей поездки стало продвижение маршрута TRIPP, призванного соединить основную территорию Азербайджана с Нахичеванью. Президент Дональд Трамп ранее охарактеризовал этот проект как основу для долгосрочного мира в регионе. В Кремле на активность Вашингтона отреагировали нейтрально.

Ранее Сергей Лавров выразил сожаление в связи с тем, что США систематически отходят от договоренностей, достигнутых на встречах в Анкоридже.