Путин: чем сильнее Россия, тем меньше желания ее исключать из каких-то организаций

Президент России Владимир Путин рассказал о силе российского государства, а также о том, что она влияет на желание различных международных организаций исключать страну из своего состава.

Глава государства проводит 3 ноября встречу с новым составом Общественной палаты РФ. Его слова приводит ТАСС.

«Чем мы будем сильнее – в экономическом плане, в военном, во внутриполитическом - тем меньше будет желание кого бы то ни было откуда бы то ни было нас исключать. Ну, вот поисключали нас, от чего-то отказались, от наших энергоносителей отказались. И что, какой результат?», – отметил Путин.

Ранее президент России высказался о роли народного единства в стране, а также спрогнозировал рост ВВП до 2,8%.

После начала специальной военной операции на Украине Россию вышла из Совета Европы, а также из Совета ООН по правам человека. Под санкции Запада также попали ряд российских компаний.

Несмотря на это, как ранее отмечал Путин, Россия справляется со всеми ограничениями.